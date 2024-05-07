Burdur’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Burdur-Antalya kara yolunda kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 13:19
Burdur’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, saat 10.30 sıralarında Burdur-Antalya kara yolu Büğdüz köyü kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Çeltikçi istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Ramazan K. (19) idaresindeki 15 PL 564 plakalı Tofaş marka otomobil, Büğdüz kavşağına geldiği esnada kavşağa giren Hüseyin B. (74) idaresindeki 07 DL 927 plakalı Hyundai marka otomobille çarpıştı.

Kaza nedeniyle Tofaş otomobil sürücüsü Ramazan K. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ramazan K. kontrol amacıyla ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza yapan otomobiller ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.


112 Acil haberleri

İlgili Haberler

Daniele Santarelli'nin Imoco'su Antalya'da şampiyon oldu!

Daniele Santarelli'nin Imoco'su Antalya'da şampiyon oldu!
Antalya'da ilginç olay: 'Nesli tükenmesin' diye eşeklere nikah kıydılar!

Antalya'da ilginç olay: 'Nesli tükenmesin' diye eşeklere nikah kıydılar!
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Sergen Yalçın'dan Antalyaspor kararı!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Sergen Yalçın'dan Antalyaspor kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kilis’te vahşet: Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Kilis’te vahşet: Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu
Modanın büyük gecesi… Met Gala 2024! İşte dünyaca ünlü isimlerin tarzları

Modanın büyük gecesi… Met Gala 2024! İşte dünyaca ünlü isimlerin tarzları
Son Dakika... Edanur Gezer soruşturması: Gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı

Son Dakika... Edanur Gezer soruşturması: Gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 53 gözaltı

Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 53 gözaltı
AB'den Polonya kararı: Süreci sonlandırdı

AB'den Polonya kararı: Süreci sonlandırdı
Borsa güne 0,15 puan yükselişle başladı

Borsa güne 0,15 puan yükselişle başladı
Göçmenler için nikah ücretini 10 bin TL'ye çıkarmıştı... DEVA Partisi'nden CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında suç duyurusu

Göçmenler için nikah ücretini 10 bin TL'ye çıkarmıştı... DEVA Partisi'nden CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında suç duyurusu
Numan Kurtulmuş: Suriyelilerin göç etmesi gerekiyordu

Numan Kurtulmuş: Suriyelilerin göç etmesi gerekiyordu