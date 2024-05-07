Burdur’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Yayınlanma: 07.05.2024 - 13:19

Güncelleme: 07.05.2024 - 13:20

Feci kaza, saat 10.30 sıralarında Burdur-Antalya kara yolu Büğdüz köyü kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Çeltikçi istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Ramazan K. (19) idaresindeki 15 PL 564 plakalı Tofaş marka otomobil, Büğdüz kavşağına geldiği esnada kavşağa giren Hüseyin B. (74) idaresindeki 07 DL 927 plakalı Hyundai marka otomobille çarpıştı.

Kaza nedeniyle Tofaş otomobil sürücüsü Ramazan K. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ramazan K. kontrol amacıyla ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza yapan otomobiller ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.