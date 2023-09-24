Araca bedelinden 100 kat fazla teklif verdi: Hayatı altüst oldu!

Yayınlanma: 24.09.2023 - 10:46

Güncelleme: 24.09.2023 - 10:46

İstanbul Gaziosmanpaşa’da seyyar süt ve yumurta satan Mustafa Gür, icradan bir araç satın almak istedi.

HalkTV’de yer alan habere göre, Gür aradığı ve bütçesine uygun bir aracın Gaziantep İcra Müdürlüğü tarafından ihaleye konulduğunu gördü.

100 KAT FAZLA YAZDI

Gür, geçen 19 Temmuz akşamı elektronik ortamda teklif verdi. Gür, araç için 733.000 liralık teklif yazacağı yere, yanlışlıkla 73.000.000 liralık teklif verdi. Aracın bedelinden 100 kat daha yüksek gelen teklif sonrası ihale Mustafa Gür’e kaldı. Gür bu esnada, 125 bin liralık da teminat yatırdı.

SORUNU ÇÖZEMEDİ

Gür’ün ‘rekor’ teklifi nedeni ile 4 milyon liraya yakın harç çıktı. Gür, yaptığı hatayı ise çıkan yüksek harç bedelini görünce fark etti. Gür bu esnadan sonra, ilgili icra müdürlüğüne ulaşmaya çalıştı. Müdürlüğe derdini anlatmaya çalışan Gür, sorunu çözemedi.

YATIRDIĞI TEMİNATI DA ALAMADI

Bir araç almak üzere yola çıkan Gür, yüklü bir harç yükü ile karşı karşıya kalan, son çare ihalenin feshi için dava açtı. Gaziantep 4. İcra Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, “Ya ihalenin feshine karar verilsin ve 125 bin liralık teminat iade edilsin. Eğer bu mümkün olamayacaksa yapılan hata düzeltilerek ihalenin 733 bin TL üzerinde yapılması karar verilsin” denildi.

HARÇ İÇİN EVİNİ SATMASI GEREKECEK

Gür açılan davada, 4 milyona yakın harcın ödenmesinin mümkün olmadığı kaydedilerek, adli yardım talebinde bulunuldu. Dava dilekçesinde, Gür’ün harcı yatırabilmesi için evi ile yumurta ve süt sattığı aracını satması gerektiği kaydedildi.