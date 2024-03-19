Adana polisi 80 ruhsatsız tabancayı ele geçirdi
Adana’da Seyhan polisi yaptığı çalışmalarda 80 ruhsatsız tabanca ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 329 kişiyi de yakaladı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, araştırma, devriye ve çarşı mahalle bekçileri 10-16 Mart tarihlerin arasında çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Bu tarihler arasında ekipler 60 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 15 ruhsatsız tüfek, 229 şarjör, 673 mermi ve çok miktarda tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.
Ekipler yaptığı asayiş uygulamalarında 626,68 gram narkotik madde, 629 uyuşturucu hapta ele geçirirken 7 çalıntı aracı yakalayıp sahibine teslim etti.
329 KİŞİ YAKALANDI
Yapılan GBT sorgularında ise yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu satma gibi suçlardan aranan 329 kişiyi de yakaladı.
Ruhsatsız silah yakalatan 7 kişi ve diğer suçlardan yakalanan 31 kişi tutuklandı.
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