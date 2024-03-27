Aracı için sipariş verdiği 4 bin TL'lik ayna gelmedi, şikayetçi oldu!

Samsun’da bir kişi sosyal medya hesabı üzerinden sipariş verdiği 4 bin TL’lik otomobil aynasını göndermeyen kişiden şikayetçi oldu.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 09:41
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Atakum ilçesi Yalı Mahallesi’nde yaşayan 58 yaşındaki Olgun Aydoğan’ın park halindeki otomobilinin aynası kırıldı.

İnternette ayna araştırması yapan Aydoğan, Facebook’ta kendisini Sinop Türkeli’de ’otomotiv yedek parça mağazası’ olarak gösteren kişiden 11 Mart’ta bir ayna sipariş etti. Önce 4 bin TL parayı yollayan Aydoğan’ın bir süre sonra satış yapan kişi mesajlarına cevap vermemeye başladı.

Akabinde kişi, Aydoğan’ın telefonlarını engelledi. Parasını göndermesine rağmen muhatap bulamayan ve ürünü alamayan Olgun Aydoğan, dolandırıldığını anlayınca Samsun Adliye Sarayı’na giderek suç duyurusunda bulundu.

"YANINA KÂR KALMASIN”

Olayı anlatan Olgun Aydoğan, “Otomobilim park yerindeyken aynasını kırmışlar. İnternetten araştırman yaptım ve Facebook’ta bir hesap üzerinden sipariş verdim. Görüşmeler yaptım. Hem konuşmalı hem de yazışmalı. İBAN verdi bana ve ben de 4 bin TL yatırdım. ‘Kargoya verdim’ dedi. Bilgileri istedim. Sonrasında ise irtibat kesildi. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Burada amaç verdiğim 4 bin TL değil, bu gibi insanların benim gibi insanların üzerinde kolay para kazanmalarıdır. Bunu önleyelim. Sessiz kalmayalım. 1 TL de aynı 10 bin TL de aynıdır. Bu durum bunların yanına kar kalmasın” dedi.


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