Aracı trafikten men edilen şahıs, kale surlarından atlamak istedi
Sinop’ta 'aracı trafikten men edildiği' gerekçesiyle kalede intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edildi.
Olay, saat 12.15'te Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kale surlarında yapılan çalışmanın olduğu iskeleye çıkan K.Ö., buradan atlamak istedi.
Çevredekiler tarafından durum 112’ye bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, ikna etmeye çalıştı. Bu sırada ambulans, itfaiye ve deniz polisi tedbir amaçlı olay yerinde hazır bulundu.
Uzun uğraşlar sonucu ikna olan yurttaş, Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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