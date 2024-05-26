Aracın motorunda yakalanan yılan, doğal ortamına salındı

Yayınlanma: 26.05.2024 - 17:14

Güncelleme: 26.05.2024 - 17:14

Olay, dün ilçedeki bir kamyon garajında meydana geldi. Yıldıray Orhun, otomobilin motor kısmında yılan olduğunu gördü.

Orhun yılanı kendi imkanlarıyla yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerde yakalayarak otomobilden çıkardı. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, kurtarıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

O anları anlatan Yıldıray Orhun, "Kamyon garajındaki satılık aracımızın içerisinde yılan olduğunu söylediler. Yılan, radyatör boşluğuna girmiş. Sopayla çıkarıp, yakaladım. Daha sonra bıraktım" dedi.