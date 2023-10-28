Aracına bindiği taksiciyi öldürmüştü! Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 28.10.2023 - 09:18

Güncelleme: 28.10.2023 - 11:40

Olay, 14 Ekim günü 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde üzerinde meydana geldi. Müşteri gibi 41 T 6018 plakalı taksiye binen ve tabancasını çıkartan Mustafa G. (43) ile sürücü Murat Karaca (45) arasında tartışma çıktı. Mustafa G., tabanca ile Murat Karaca’yı tehdit etti. Murat Karaca’nın tabancayı almak için hamle yaptığı sırada Mustafa G., defalarca ateş etti. Yokuş aşağıya kayan taksi, pikap ile kamyonete çarparak durabildi. Murat Karaca olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Mustafa G., İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Cinayetin Murat Karaca’nın, Mustafa G.’nin bir yakınına tokat atığı iddiası üzerine işlendiği ortaya çıktı.

"ADAMA KARISININ YANINDA NİYE TOKAT ATIYORSUN?"

Cinayetten dakikalar önce, ikili arasındaki diyalog araç içi kamerasına yansıdı.

Taksiye binen Mustafa G.’nin, "Cemale niye yanlış yaptın" dediği ve tabancasını çıkardığı, şaşıran Murat Karaca’nın "Cemal benim kardeşim, ben mi tokat attım" şeklinde cevap verdiği görüldü. Mustafa G.’nin,"Gidelim yanına bakalım kardeşin mi? Adam kardeşine tokat atar mı?" sözleri Murat Karaca’nın taksiyi durdurduğu kaydedildi.

"KAFANA SIKTIRMA"

Mustafa G.’nin, "Devam et kafana sıktırma, yürümezsen kafana sıkacağım 3 dakikan var. Benim için fark etmez orası burası" ısrarı üzerine taksiyi hareket ettiren Murat Karaca, "Ben Niyazi amcanın ekmeğini yemiş adamım" ifadelerini kullanması üzerine Mustafa G.’nin ise "Ekmeğini yediğin adamın oğluna niye tokat atıyorsun o zaman, ayıp değil mi sana abi dedik yola çıktık, adama karısının yanında niye tokat atıyorsun?" şeklinde konuştuğu görüldü.

Araç içi kamerasına yansıyan görüntüde, Murat Karaca’nın arka koltuktaki Mustafa G.’nin elinden tabancayı hamle yaptığı esnada 11 el kurşunun hedefi olduğu anlar yer aldı. Kamera kaydının devamında, Mustafa G.’nin kaçtığı, çevredeki vatandaşın ise ‘yakalayın onu silahı var polisi arayın, vurdu gitti’ dediği anlar görüldü.