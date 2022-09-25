Aracında 500 uyuşturucu hapla yakalandı
Eskişehir’de sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen H.B., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin aracında ise 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli H.B.’nin sokakta uyuşturucu sattığını tespit etti. Bir süre takibe alınan H.B., kullandığı otomobilde yakalandı. Araçta yapılan aramada 500 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen H.B., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
- Bu kez eşyaları değil evi taşıdılar
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Suudi Arabistan'ın milli günü kutlamalarına katıldılar
- Malatya'da feci kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi
- Cerrahilerin yeni 'şeyh'i oldu
- 'Sarayda ağırlandı o şerefsiz, gereğini yapamadım'
- Devletin değil AKP'nin bürokratı
- Hesap şaştı, fark açıldı
- Ortaköy’de 'güvenlik' dehşeti
- Bomba iddialar! Savcılara açık çağrı
- Zafer Partisi'nde 'kan'lı istifa
- Emek ve Özgürlük İttifakı’nın kuruluşu ilan edildi