Aracında hareketsiz bulundu: Semaverden çıkan gazdan zehirlenip öldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ısınmak için aracına koyduğu semaverden çıkan gazdan zehirlenen Feridun Dan (45) hayatını kaybetti.

DHA
26 Eylül 2021 Pazar, 11:27
Aracında hareketsiz bulundu: Semaverden çıkan gazdan zehirlenip öldü
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Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi, kırsal Sünlük Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İlçede köftecilik yapan Feridun Dan'a ulaşamayan arkadaşı, sabah aracının yanına gitti.

Aracın kapısı açıldığında Feridun Dan'ı hareketsiz gören arkadaşı, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Feridun Dan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dan'ın ısınmak için aracına aldığı semaverden çıkan gazdan zehirlendiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak. 



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