Küçükçekmece'de sahte alkol üretip satanlara operasyon
Küçükçekmece'de sahte alkol üreten şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş toplam 10 bin 500 litre etil alkol, 3 bin litre metil alkol, ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden S.O. ve U.K. tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekiplerince; Küçükçekmece'de faaliyet gösteren işletmelerden piyasaya sahte etil alkol sürüldüğü bilgisi alındı.
Jandarma ekipleri sahte etil alkollerin satışa hazırlandığı ve piyasaya sürüldüğü adres ile dağıtımda kullanılan aracı belirledi.
3 BİN LİTRELİK TANKLAR
Depoda damıtma düzeneği kullanılarak metil alkolden etil alkol elde edildiği, elde edilen etil alkolün piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketler ile ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazır hale getirildiği tespit edildi. Depoda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde 8 bin litre etil alkol, 3 bin litre metil alkol, 20 bin boş şişe, damıtma düzeneği ve bu düzeneğe bağlı 7 adet her biri 3 bin litre kapasiteli plastik tank ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Jandarma ekiplerince; sahte etil alkol yüklü kamyonet, teslimat esnasında gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Kamyonetin içerisinde 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi. Sahte etil alkolleri piyasaya sürmeye çalışan S.O., U.K., İ.T. ve L.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, Jandarma'daki işlemlerinin ardından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan haklarında düzenlenen suç dosyasıyla adli makamlara sevk edildi. İ.T. ve L.T., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, S.O.ve U.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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