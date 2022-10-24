Aracını durdurup Osmangazi Köprüsü'nden atladı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü’nde aracını durduran bir şahıs, köprüden aşağıya atladı. Kimliği belirsiz şahsı denizde arama çalışmaları devam ediyor.
Olay, Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs Osmangazi Köprüsü üzerinde aracını durdurarak denize atladı.
Olayı gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denize atlayan şahsı bulabilmek için çalışma başlattı.
Sahil güvenlik ekipleri tarafından 3 tekne ile ayrı noktalarda arama yapıldığı öğrenildi.
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