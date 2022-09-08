Osmangazi Köprüsü’nde intihar

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü’nden atlayan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

İHA
08 Eylül 2022 Perşembe, 09:31
Osmangazi Köprüsü’nde intihar
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Dün gece saatlerinde Kocaeli’nin Dilovası ilçesi kısmında bulunan Osmangazi Köprüsü üzerinde seyir halinde olan 38 yaşındaki Osman B. aracını durdurarak köprüden atladı.

Olayı gören diğer araç sürücülerin ihbarı üzerine şahsın arama çalışmaları başladı. Uzun süre yapılan aramalar sonuç vermedi. Sahil güvenlik ekipleri botla ve dalgıçlarla çalışmalarını sürdürse de Osman B.’nin cansız bedenine ulaşamadı.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.


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