Aracını yakmaya çalışıp kendini vurdu

Samsun’da bir kişi düğünden eve gelip aracını yakmaya çalışıp daha sonra silahla kendini vurdu.

Aracını yakmaya çalışıp kendini vurdu
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İHA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 16:21

Olay, Samsun’un Terme ilçesinin İlimdağ Mahallesi’de gece meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yüksel Bektaş (54) bir yakınının düğün törenine gidip gece eve dönünce eşine seslenerek aracını yakacağını söyledi. Elindeki bidondaki yanıcı maddeyi aracının üzerine döken Yüksel Bektaş daha sonra tabancayla kendini vurdu. Ağır yaralanan Bektaş, Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan Yüksel Bektaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Samsun #yanıcı madde

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