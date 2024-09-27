Sivas'ta 10 katlı apartmanda yangın: 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 27.09.2024 - 12:33

Güncelleme: 27.09.2024 - 12:36

Diriliş Mahallesi 38’nci sokakta 10 katlı bir apartmanın beşinci katındaki Murat Yıldız’a ait dairede, yangın, saat 10.30 sıralarında dairenin yatak odasında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ailenin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bina içinde biriken yoğun dumandan etkilenen daire içindeki 3 kişi ile apartmanın diğer dairelerinde yaşayan bazı kişiler mahsur kaldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla binada mahsur kalanlar tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangın, itfaiyenin yarım saat süren çalışmasının ardından söndürülürken, apartman dairesinde hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.