Aracının önünü kestiği kuzenini öldürdü

Yayınlanma: 19.09.2024 - 13:55

Güncelleme: 19.09.2024 - 13:55

Ceylanpınar ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde Yasin Demirtaş ailesiyle birlikte otomobille seyir halinde iken kuzeni Menderes Demirtaş, aracıyla önünü kesti. Araçtan inen iki kuzen arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Menderes Demirtaş, yanındaki tüfekle kuzenine ateş açtı. Yasin Demirtaş ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yasin Demirtaş, Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi atına alınan Yasin Demirtaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayın ardından Menderes Demirtaş karakola giderek jandarmaya teslim oldu.