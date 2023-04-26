Aracıyla yaptığı geri manevra 4 yaşındaki çocuğunun canına mal oldu!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:58

Güncelleme: 26.04.2023 - 12:59

Mardin'de babasının geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan 4 yaşındaki Zekiye Ç., yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Edinilen bilgiye göre kaza dün gece saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Gökçe Mahallesi’nde meydana geldi. M.Ç., geri manevra yaptığı kamyonetle kızı Zekiye Ç.’ye çarptı. Durumu fark eden M.Ç., aracını durdurup yardıma koştu. Komşuların ihbarı üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Zekiye Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Zekiye Ç.’nin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından Zekiye Ç.’nin cenazesi, mahallede bulunan mezarlıkta gözyaşları içinde toprağa verildi.

Gözaltına alınan baba M.Ç.’nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.