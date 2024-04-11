Araçlar kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

Karabük’ün Eflani ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 14:59
Araçlar kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!
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Emirler-Kocacık köy yolunda Berat Ertekin (30) yönetimindeki 41 ASZ 560 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Esat Apak (37) yönetimindeki 34 BNU 405 cip kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören çevredekiler 112 Acil Servis ekipleri ve jandarmaya ihbarda bulunurken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile birlikte Ayşegül Ertekin (31), Öykü Ertekin (3), Şehime Apak (66), Zeliha Apak (35), Rabia Ecem Apak (11) ve Zeynep Rana Apak (8) yaralandı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


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