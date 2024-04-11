Eyüpsultan’daki feci kazada virajı alamayan motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Eyüpsultan’da virajı alamayan motosiklet bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken motosiklette bulunan bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. Feci kazayı duyan kazazedelerin yakınları olay yerine koştu.

İHA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 10:05
Eyüpsultan’daki feci kazada virajı alamayan motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Kaza, saat 03.30 sıralarında Eyüpsultan Adnan Menderes Köprülü Kavşak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O-3 Karayolu Okmeydanı ayrımından Adnan Menderes Köprülü Kavşağı’na giren 34 HJC 291 plakalı motosikletin sürücüsü, virajı alamayınca bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken motosikletin sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavşakta trafiği yavaşlatarak önlem alırken sağlık ekipleri ise yola savrulan iki kişiye müdahale etti.

Yapılan incelemelerde Hüseyin Güzel’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Ali Güzel ise kazadan yaralı olarak kurtulduğu tespit edildi. Kazayı duyan kazazedelerin yakınları olay yerine koştu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz gencin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Ali Güzel ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.


eyüpsultan haberleri motosiklet haberleri trafik kazası haberleri

İlgili Haberler

Erdoğan yine tekledi: Canlı yayında prompter kazası

Erdoğan yine tekledi: Canlı yayında prompter kazası
Isparta'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Isparta'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Antalya’da feci kaza: 29 otel çalışanı yaralandı!

Antalya’da feci kaza: 29 otel çalışanı yaralandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İsrail'den Türkiye'ye 'yaptırım' yanıtı: Zarar verecek tedbirler alacağız

İsrail'den Türkiye'ye 'yaptırım' yanıtı: Zarar verecek tedbirler alacağız
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu
Elazığ depremi Bingöl'ü vurdu: Su kanalında kayma ve yarıklara neden oldu

Elazığ depremi Bingöl'ü vurdu: Su kanalında kayma ve yarıklara neden oldu
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 'Akşener' ve 'İYİ Parti' açıklaması: Ayrışma kararından vazgeçin

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 'Akşener' ve 'İYİ Parti' açıklaması: Ayrışma kararından vazgeçin
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
AKP medyasında neler olacak

AKP medyasında neler olacak
Şimşek duyurdu! Dünya Bankası Türkiye’ye 18 milyar dolarlık finansman sağlayacak

Şimşek duyurdu! Dünya Bankası Türkiye’ye 18 milyar dolarlık finansman sağlayacak