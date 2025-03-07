Araçlar takibe alındı... Tekirdağ'da operasyon: 8 kaçak göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı

Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonda 8 kaçak göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı.

Araçlar takibe alındı... Tekirdağ'da operasyon: 8 kaçak göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 13:13

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 araçta kaçak göçmenlerin bulunduğunu belirledi.

Takibe alınan araçlara düzenlenen operasyonda 4 Afganistan, 4 İran uyruklu kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2 organizatörle ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #tekirdağ #göçmen #göçmen kaçakçılığı

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