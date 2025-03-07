Araçlar takibe alındı... Tekirdağ'da operasyon: 8 kaçak göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı
Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonda 8 kaçak göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 araçta kaçak göçmenlerin bulunduğunu belirledi.
Takibe alınan araçlara düzenlenen operasyonda 4 Afganistan, 4 İran uyruklu kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2 organizatörle ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #tekirdağ #göçmen #göçmen kaçakçılığı
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