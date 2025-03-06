Tekirdağ'da sahil kırmızı yosunla kaplandı!

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ'da sahil kırmızı yosunla kaplandı!
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AA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 13:55

Tekirdağ'da iki gündür etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, şiddetli rüzgarın kıyıya yosun topladığını söyledi.

Yosunların herhangi bir zararının olmadığını belirten Tecer, "Yosunlar, çevre kirliliğinden kaynaklanmıyor. Kıyılarda zaman zaman yaşanan bir durum" dedi.

Tecer, yurttaşların endişelenmesine ve korkmasına neden olacak bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

"GÖREBİLECEĞİMİZ BİR DURUM"

Tecer, "Kıyılarda biriken yosunların kötü koku dışında bir olumsuz etkisi olmaz. Şiddetli rüzgarlar oldukça bu görebileceğimiz bir durum" diye konuştu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da kırmızı yosunların çevreye herhangi bir zararı bulunmadığını ve zaman zaman böyle görüntülerle karşılaştıklarını belirtti.


Etiketler: #tekirdağ #kırmızı yosun #sahil

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