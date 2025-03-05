Tekirdağ'da acı olay: Silahlı kavga, Down sendromlu Mehmet'in sonu oldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada cami önünde oturan ve olayla ilgisi bulunmayan Down sendromlu Mehmet Nasır Arpay (19), hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da acı olay: Silahlı kavga, Down sendromlu Mehmet'in sonu oldu
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DHA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 10:01

Kızılpınar Atatürk Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki Özcanlar Camisi önünde dün akşam saatlerinde; husumetli olduğu belirtilen Cahit. P ve Serkan. Ö ile Mehmet Can U. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KALBİNE İSABET ETTİ

Mehmet Can U. üzerindeki tabancayı çıkarıp, Cahit P. ile Serkan Ö.'ye ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşun, cami önünde oturan ve olayla ilgilisi bulunmayan Down sendromlu Mehmet Nasır Arpay'ın kalbine isabet etti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Arpay kanlar içinde yere yığılırken, kavgaya karışanlar kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Nazır Arpay, kurtarılamadı.

Arpay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kaçan Mehmet Can U.'yu, saklandığı merada yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #tekirdağ

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