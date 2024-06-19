Araçları parçalayıp satanlara operasyon: 7 gözaltı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yediemin otoparklarına teslim edilen araçları parçalara ayırarak satan 7 şüpheli, 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 19.06.2024 - 15:49
Araçları parçalayıp satanlara operasyon: 7 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde örgütlü olarak yediemin otoparklarına teslim edilen araçları parçalara ayırıp satan 7 şüpheliyi tespit etti. 

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler şüphelileri yakaladı. Yapılan aramalarda çok sayıda araç ve motosiklet parçası ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


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