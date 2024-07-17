Araçta endemik türde 1472 kelebek ele geçirildi: Yabancı uyruklu 1 kişiye gözaltı
Elazığ’da polis tarafından yapılan aramada bir araçta çeşitli boyut, renk ve türde endemik olduğu değerlendirilen 1472 kelebek ele geçirildi, yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden Elazığ’a gelen araçlarda uygulama yaptı.
Şüphe üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada çeşitli boyut, renk ve türde endemik olduğu değerlendirilen 1472 kelebek ve onları yakalamada kullanılan 9 file ele geçirildi.
Olayla ilgili yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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