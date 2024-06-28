Okyanusu aşan kelebek bilim dünyasını şaşırttı! Küçük kanatlarla büyük yolculuk
"Vanessa cardui" adlı kelebek türü, elverişli rüzgar koşulları sayesinde 5 ila 8 gün boyunca durmaksızın uçarak Atlantik Okyanusu'nu geçti. Araştırmacılar, bu yolculuğun kelebeklerin 7 bin kilometreye kadar uçabileceğini gösterdiğini belirtti.
Bilim insanları, yaklaşık 4 bin 200 kilometre uçup Atlantik Okyanusu'nu geçen diken kelebeği türünü inceledi. Vanessa cardui adı verilen bu kelebek, elverişli rüzgar koşulları sayesinde 5 ila 8 gün boyunca durmaksızın uçtu.
EŞSİZ GÖÇ YETENEĞİNE SAHİP
Barselona Botanik Enstitüsü'nden Gerard Talavera, bu kelebeğin daha önce 2013'te Fransız Guyanası'nda görüldüğünü belirtti. Kanada'daki Ottawa Üniversitesi ve ABD'deki Harvard Üniversitesi'nden bilim insanlarının katıldığı yeni araştırma, kelebeklerin yolculuğuna yüksek ihtimalle Batı Afrika'da başladığını ortaya koydu.
UÇUŞ STRATEJİLERİ GELİŞTİRİYORLAR
Araştırmacılar, kelebeklerin bu uçuşu aktif uçuş yöntemiyle rüzgarda süzülme arasında değişen bir strateji kullanarak tamamladığını düşünüyor. Rüzgar olmadan, kelebeklerin tüm yağlarını tüketmeden önce en fazla 780 kilometre uçabileceği tahmin ediliyor.
Hakemli dergi Nature'da yayımlanan çalışmada, kelebeklerin kanatlarındaki hidrojen ve stronsiyum izotopları analiz edilerek, kelebeklerin doğduğu bölgeler tespit edildi. İncelemelerde, kelebeklerin Fransa, İrlanda, Birleşik Krallık veya Portekiz'de doğmuş olabileceği belirtildi.
Bu durum, bilim insanlarının kelebeklerin Batı Avrupa'dan Afrika'ya, oradan da Güney Amerika'ya kadar 7 bin kilometreye kadar uçabileceğini öne sürmesine neden oldu. Bu olağanüstü keşif, kelebeklerin dayanıklılığı ve göç yetenekleri hakkında önemli bilgiler sunuyor.
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