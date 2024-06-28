Okyanusu aşan kelebek bilim dünyasını şaşırttı! Küçük kanatlarla büyük yolculuk

Bu durum, bilim insanlarının kelebeklerin Batı Avrupa'dan Afrika'ya, oradan da Güney Amerika'ya kadar 7 bin kilometreye kadar uçabileceğini öne sürmesine neden oldu. Bu olağanüstü keşif, kelebeklerin dayanıklılığı ve göç yetenekleri hakkında önemli bilgiler sunuyor.