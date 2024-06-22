Kelebekler Vadisinden düşen yurttaş yaşamını yitirdi

Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisinin zirvesinden düşen Abdullah Kaynak isimli vatandaş yaşamını yitirdi.

İHA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 17:42
Kelebekler Vadisinden düşen yurttaş yaşamını yitirdi
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Ölüdeniz Faralya Mahallesindeki Kelebekler Vadisi’nin zirvesine çıkan 43 yaşındaki Abdullah Kaynak, dengesini kaybederek ayağının kayması üzerine sarp kayalıklara düştü. Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma JAK ekipleri sevk edildi.

UMKE ve JAK ekipleri düşen vatandaşa ulaştıklarında Kaynak’ın cansız bedeni ile karşılaştı. UMKE ve JAK ekipleri sarp araziden sedyeye aldıkları vatandaşın cansız bedenini Kelebekler Vadisi’ne kadar taşıdı. Kelebekler Vadisinden tekne Ölüdeniz’e taşındı.

 


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