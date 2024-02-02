Sıcaklık eksi 20'ye kadar düştü... Camlar buz tuttu, kapı kilitleri dondu!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:48

Güncelleme: 02.02.2024 - 11:50

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğü Kars'ta, kaldırım ve yollarda buzlanmalar, çatılarda da dev sarkıtlar oluştu.

Araçların üzeri battaniye ve brandalarla örtüldü. Çeşmeler ve akarsular ile birçok iş yerinin vitrinleri ve kapıları buz tuttu.

"ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ"

Vitrinde oluşan buzları bıçakla kazıyıp temizleyen manav Yücel Dereçiçek, şöyle konuştu:

"Her sabah iş yerine geldiğinde buzla kaplanan kapı kilidini açmak için pürmüz kullanıyorum. Sebze ve meyve sattığımız için soba yakmıyorum. İçerideki ortalama sıcaklık, sıfırın altında 3 derece oluyor. Böylelikle iş yeri adeta doğal buzdolabı gibi. Ürünler zarar görmüyor. Şehirde hava buz kesiyor. Bizler de vitrinleri zaman zaman bıçakla kazıyarak buzlardan arındırmaya çalışıyoruz. Kamyonetimizin mazot deposu donduğu için çok zorluk çekiyoruz. Üzerini battaniye ve brandalarla örtmemize rağmen donmanın önüne geçemiyoruz. Zor günler geçiriyoruz."