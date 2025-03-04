Araçta sıkıştı... Ankara'da acı olay: TIR'a çarpan kamyonun şoförü öldü
Ankara’da, yol kenarındaki TIR’a çarpan kamyonun şoförü yaşamını yitirdi.
Feci kaza, gece saatlerinde Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. C.M. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, yol kenarında duran TIR’a çarptı.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Çarpmanın şiddetiyle kamyonda sıkışan şoför C.M., kaza yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
C.M.’nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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