Araçta sıkıştı... Ankara'da acı olay: TIR'a çarpan kamyonun şoförü öldü

Ankara’da, yol kenarındaki TIR’a çarpan kamyonun şoförü yaşamını yitirdi.

Araçta sıkıştı... Ankara'da acı olay: TIR'a çarpan kamyonun şoförü öldü
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DHA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:45

Feci kaza, gece saatlerinde Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. C.M. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, yol kenarında duran TIR’a çarptı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çarpmanın şiddetiyle kamyonda sıkışan şoför C.M., kaza yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

C.M.’nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Ankara

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