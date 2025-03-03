THTM Ankara Temsilciliği 3 Mart Devrim Yasaları için MEB’in önünde açıklama yaptı: ‘Eylemli muhalefet yapmak zorundayız’

Yayınlanma: 03.03.2025 - 17:46

Güncelleme: 03.03.2025 - 17:46

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), bugün Türkiye’nin dört bir yanında; “Halifeliğin Kaldırılması”, “Öğretim Birliği Yasası (Tevhidi Tedrisat Kanunu)” ve “Din ve Vakıflar Bakanlığı’nın Kapatılması (Şeriye ve Evkaf Vekaleti)” yasalarından oluşan ve Devrim Yasalarının kabulünün 101. Yıldönümü olması nedeniyle milli eğitim il müdürlüklerinin önünde eylem düzenledi.

‘TARİKATIN BAKANI YUSUF TEKİN’

Türkiye geneli eylemler kapsamında dün THTM Ankara’da da Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünde eylem düzenledi. Her yaştan insanın katıldığı eylemde; “Yaşasın laik cumhuriyet”, “Yobazın karanlığına boyun eğmeyiz”, “Dinsel değil, bilimsel eğitim”, “Medrese değil, aydın ve çağdaş üniversite” ve “Okulda imamın ne işi var” yazılı dövizler taşındı. Aynı zamanda katılımcılar; “ne tarikat, ne şeriat; laik eğitim istiyoruz”, “Karanlığa teslim olmayacağız”, “Tarikatın bakanı Yusuf Tekin istifa”, “Okullarda imam istemiyoruz” ve “AKP MESEM’i al, başına çal” sloganları attı.

‘CUMHURİYETİN TÜM KAZANIMLARI ÇİĞNENİYOR’

Eylemde konuşan THTM Sözcüsü Prof. Dr. Oğuz Oyan; “Bizim kuruluş amacımız; aydınlatma devrimlerini savunma ve ilerletmektir. Bu nedenle birinci vazifemiz bu… İkinci vazifemiz, Türkiye’nin anti-emperyalist çizgide tutulması, üçüncü meselemiz de sermaye sınıfının haline gelen cumhuriyeti, emekçi sınıfa geri kazandırmak. Bugün sadece laiklik değil, cumhuriyetin tüm kazanımları çiğneniyor. Biz cumhuriyetçiler bunun kavgasını veriyoruz. Eylemli muhalefet yapmak zorundayız. Meydanlar boş değil, biz buradayız, cumhuriyetçiler burada…” dedi.

‘GENÇLER SESLERİNİ YÜKSELTECEK’

THTM Ankara Öğrenci İnisiyatifi Sözcüsü İsmail Elen ise “Biz gençler laikliğin cumhuriyetin temeli olduğunu yüksek sesle haykırmaya devam edeceğiz. Bugün liselerimizde ve kampüslerimiz piyasacı ve tarikatçı bir uzlaşmaya mahkûm edilmeye çalışılıyor. Eğitime, bilime ve aydınlanmaya harcanması gereken kamu kaynakları tarikat şeylerinin kasalarını dolduruyor. Liseliler ve üniversiteliler sadece bugün değil, her gün memleketin her yerinde emekçilere ve kendilerine olan sorumlulukları yerine getirmek için seslerini yükseltmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

‘YAŞASIN CUMHURİYET, YAŞASIN LAİKLİK’

Eylemde THTM’nin Türkiye genelinde okunan ortak basın açıklaması da okundu. Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyetler devrimlerle kurulur. 1923 Devrimi de Mustafa Kemal ve arkadaşlarının devrimci iradesi ve mücadelesi ile kuruldu. Devrimin karakterini 1924 Anayasası’nı takiben kabul edilen Devrim Yasaları verdi. Böylece 101 yıl önce cumhuriyetin laik niteliği öne çıkıyor ve derimin ilerici karakteri kendisini gösteriyor. 101 yıl sonra, bugün sürece baktığımızda laik cumhuriyet ve eğitimin kemirilerek yok edildiğini; dolayısıyla birlikte var olabilecek cumhuriyetin bitirildiğini büyük bir üzüntüyle görüyoruz. Şu kötü haberi gericilere verelim: Bu halkın içine cumhuriyet ve laiklik vurgusu kalıcı bir şekilde yerleşmiştir. Halkımız toplumsal eşitlik, laiklik ve cumhuriyet için mücadele ediyor, edecek. Gericiliğe izin vermeyeceğiz. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın laiklik…”