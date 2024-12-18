Araçtaki 8 kilo metamfetamini 'Rita' buldu: 2 gözaltı

Siirt'te durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Rita' ile yapılan aramada, 8 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçtaki 8 kilo metamfetamini 'Rita' buldu: 2 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 11:09

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan ilçesi polis uygulama noktasında bir hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta narkotik köpeği 'Rita' ile yapılan aramada, 8 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.S. ve Ş.S., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 


Etiketler: #Siirt #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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