Araçtaki 8 kilo metamfetamini 'Rita' buldu: 2 gözaltı
Siirt'te durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Rita' ile yapılan aramada, 8 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan ilçesi polis uygulama noktasında bir hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta narkotik köpeği 'Rita' ile yapılan aramada, 8 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.S. ve Ş.S., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Siirt #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu
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