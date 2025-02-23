Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da 6 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 23.02.2025 - 14:19

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.

Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın 6 gündür avcılığı olumsuz etkilediğini söyledi.

Denize açılamayan balıkçıların ağ bakımı yaptığını aktaran Pehlivanoğlu, havanın normale dönmesiyle balıkçıların yeniden nasibini aramaya devam edeceğini dile getirdi.

 


Etiketler: #tekirdağ #deniz #Ulaşım

İlgili Haberler

Karlı havaya aldırış etmediler, buz gibi denizde yüzdüler: 'Alışkın olmayanlara tavsiye etmiyoruz'

Karlı havaya aldırış etmediler, buz gibi denizde yüzdüler: 'Alışkın olmayanlara tavsiye etmiyoruz'
Meteoroloji’den Doğu Karadeniz için kar uyarısı!

Meteoroloji’den Doğu Karadeniz için kar uyarısı!
Meteoroloji uyardı: Doğu Akdeniz’de fırtına bekleniyor!

Meteoroloji uyardı: Doğu Akdeniz’de fırtına bekleniyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler