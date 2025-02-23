Tekirdağ'da AVM'den çevreye yayılan doğalgaz kokusu paniğe neden oldu!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir alışveriş merkezinin çevresinden yayılan "doğalgaz kokusu"nun nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'da AVM'den çevreye yayılan doğalgaz kokusu paniğe neden oldu!
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AA
Yayınlanma: 23.02.2025 - 07:24

Ali Paşa Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin çevresinden "yoğun doğal gaz kokusu yayıldığını" belirten yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, doğal gaz, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede bir süre çalışma yaptı.

ÇORLU KAYMAKAMI'NDAN AÇIKLAMA

Çorlu Kaymakamı Murat Eren, kokunun alışveriş merkezinden geldiği düşünülerek ekiplerin söz konusu alışveriş merkezinin doğalgaz hattını kestiğini söyledi.

Kokunun alışveriş merkezinden gelmediğinin belirlendiğini ifade eden Eren, "İlçemizde akşam saatlerinde bir gaz kokusu meydana geldi. Bunun nedenini ilgili ekipler araştırıyor. Ama korkulacak bir durum söz konusu değil. Koku bir bölgede hissedildi" dedi.


Etiketler: #tekirdağ #doğalgaz

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