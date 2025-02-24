Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü Tekirdağ’dan başlıyor!
Eğitim-İş, Cumhuriyetin aydınlık yolunda yürümeye, emek ve eğitim mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.
Eğitim-İş'in bugün Tekirdağ’dan başlayacak Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü, harf devriminin simge noktalarından birinde anlam bulacak.
Sendika, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kara tahta başında harf devrimini anlattığı Tekirdağ’da, laik ve bilimsel eğitimin önemini bir kez daha vurgulayacak.
Eğitim İş'ten yapılan açıklamada, "Harf Devrimi, bilgiye, bilime ve çağdaşlığa açılan bir kapıdır. Bugün de eğitimin laik, bilimsel ve eşitlikçi temeller üzerinde yükselmesi için hep birlikte sesimizi yükseltiyoruz!
Gelin, Cumhuriyetin aydınlığında buluşalım!" denildi. Cumhuriyet ve emek yürüyüşü tekirdağ’dan başliyor!
Etiketler: #Eğitim-İş #tekirdağ
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