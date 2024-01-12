Aralarında çocuklar da var... Çanakkale'de çok sayıda kaçak göçmen yakalandı!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 12:29

Güncelleme: 12.01.2024 - 12:29

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alemşah köyü yakınında 16 BBY 128 plakalı kamyonda 6'sı kadın,12'si çocuk 30 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.

Yakalanan Afganistan uyruklu bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Söz konusu araç, yediemin otoparkına çekildi.

Araçta bulunan H.Ö. ve M.C.Ö. ise, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.