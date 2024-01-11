Sınır kapısında 8 kaçak göçmen yakalandı

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından, Edirne ilinde gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları neticesinde, tır aracında 8 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 09:19
Sınır kapısında 8 kaçak göçmen yakalandı
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İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün kaçak göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında; Türkiye’den Yunanistan’a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısına giriş yapan, transit refakat belgesi muhteviyatı eşya yüklü tır aracı x-ray taramasına sevk edildi.

Söz konusu araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç detaylı arama için hangara alındı. Yapılan detaylı arama sonucunda ise; yükün arasındaki boşluklara gizlenmiş vaziyette Suriye uyruklu 4, Filistin uyruklu 3, Irak uyruklu 1 şahıs olmak üzere toplamda 8 kaçak göçmen tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.


Gümrük Muhafaza İpsala kaçak göçmen

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