Sınır kapısında 8 kaçak göçmen yakalandı
Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından, Edirne ilinde gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları neticesinde, tır aracında 8 kaçak göçmen yakalandı.
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün kaçak göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında; Türkiye’den Yunanistan’a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısına giriş yapan, transit refakat belgesi muhteviyatı eşya yüklü tır aracı x-ray taramasına sevk edildi.
Söz konusu araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç detaylı arama için hangara alındı. Yapılan detaylı arama sonucunda ise; yükün arasındaki boşluklara gizlenmiş vaziyette Suriye uyruklu 4, Filistin uyruklu 3, Irak uyruklu 1 şahıs olmak üzere toplamda 8 kaçak göçmen tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.
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