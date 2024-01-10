Bitlis Valiliği duyurdu... 24 kaçak göçmen yakalandı!

Yayınlanma: 10.01.2024 - 11:35

Güncelleme: 10.01.2024 - 11:35

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Bitlis merkeze bağlı kırsalda 2 organizatör ve 24 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yapılan operasyonda yakalanmıştır. Yakalanan 2 organizatör adli makamlara sevk edilmiş ve 2 organizatör de tutuklanmış. 24 düzensiz göçmen sınır dışı işlemlerinin yapılması için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.



