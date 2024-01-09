Kamyon kasasında 60 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde kamyon kasasında 60 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul yolunun 3. kilometresinde oluşturulan kontrol noktasında kapalı kasa kamyonu durdurdu.
Kamyon kasasında Afganistan ve Pakistan uyruklu 60 kaçak göçmen olduğu tespit edildi.
Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Ekipler göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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