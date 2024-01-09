Kamyon kasasında 60 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde kamyon kasasında 60 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 15:51
Kamyon kasasında 60 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul yolunun 3. kilometresinde oluşturulan kontrol noktasında kapalı kasa kamyonu durdurdu.

Kamyon kasasında Afganistan ve Pakistan uyruklu 60 kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ekipler göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

 


Kırklareli kamyon kaçak göçmen göçmenler göçmen kampı göçmen kaçakçılığı göçmen

İlgili Haberler

Edirne'de 218 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı

Edirne'de 218 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı
Muğla'da 25 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'da 25 kaçak göçmen yakalandı
Yunanistan'ın geri ittiği 34 kaçak göçmen kurtarıldı!

Yunanistan'ın geri ittiği 34 kaçak göçmen kurtarıldı!

En Çok Okunan Haberler