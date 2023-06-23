FETÖ'nün büyük bölge imamı Gaziantep'te yakalandı
Gaziantep'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda FETÖ terör örgütünün 'büyük bölge imamı', 'eyalet imamı' ve 'eğitim danışmanı' olduğu belirtilen ve 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan F.S. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda 'FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olma' suçuyla yargılandığı davada 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak aranan F.S.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaşıldı.
CEZAEVİNE KONULDU
Ekipler, aynı zamanda terör örgütünün 'büyük bölge imamı', 'eyalet imamı' ve 'eğitim danışmanı' olduğu tespit edilen F.S.'yi gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan F.S., Emniyet'teki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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