FETÖ'nün büyük bölge imamı Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda FETÖ terör örgütünün 'büyük bölge imamı', 'eyalet imamı' ve 'eğitim danışmanı' olduğu belirtilen ve 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan F.S. yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 11:55
FETÖ'nün büyük bölge imamı Gaziantep'te yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda 'FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olma' suçuyla yargılandığı davada 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak aranan F.S.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaşıldı.

CEZAEVİNE KONULDU

Ekipler, aynı zamanda terör örgütünün 'büyük bölge imamı', 'eyalet imamı' ve 'eğitim danışmanı' olduğu tespit edilen F.S.'yi gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan F.S., Emniyet'teki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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