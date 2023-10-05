Aralarında eski emniyet müdürü de var... ABD bayraklı motoryat ile kaçarken yakalandılar!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 14:21

Güncelleme: 05.10.2023 - 14:32

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Marmaris Bozburun’dan ‘Galaxy’ adlı motoryat ile FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şüphelilerin yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapacakları öğrenildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından adı geçen teknenin saat 14.40’ta Marmaris Bozburun’dan çıkış yaptığı öğrenilmesi üzerine Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Motoryat Sahil Güvenlik botu tarafından saat 19.15‘te Bozukkale açıklarında Türk Karasuları çıkış rotasına doğru ilerlerken tespit edildi. ABD bayraklı Galaxy adlı motoryat Türk Karasularını terk etmek üzeri iken durduruldu.

YATTA 14 KİŞİ TESPİT EDİLDİ!

Sahil Güvenlik ekiplerinin teknede yaptığı kontrollerde teknenin üzerinde bulunan 14 şahıs (7 erkek, 6 kadın, 1 erkek çocuk) tespit edildi. Yapılan GBT sorgulamasında teknedeki isimlerden 11 kişinin FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyeliği ve İltisakı sebebiyle meslekten ihraç edilmiş ve yurtdışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi.

Yakalanan FETÖ/PDY üyelerinden yurtdışına çıkış yasağı bulunan eski Emniyet Müdürü Hakan P., uzman hekim Mehmet Ş.G., tıp fakültesi doktoru Prof. Dr. Nesrin G., Dilek P., Rüveyde K., Osman B., Önder D., Kübra S., Sümeyye B., Tuğba N.,Ş. ve Sadık D. adli işlemlerinin yapılması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.