FETÖ'nün KPSS çalışma evinde kalan 2 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmasında, 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 09:02
FETÖ'nün KPSS çalışma evinde kalan 2 şüpheliye gözaltı kararı
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Ankara'da FETÖ/PDY'nin KPSS çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY'nin KPSS çalışma evlerinde kullanıldıkları anlaşılan ByLock hesabına giriş yapılan GSM hatlarının kullanıcısı 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Başsavcılığın KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmasında, örgüt üyelerinin, bu evlerde gizli haberleşme programı ByLock hesabına giriş yapmak için bazı GSM hatlarını kullandıkları belirlendi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara FETÖ/PDY fetö

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