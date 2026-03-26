Aralarında Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan da var: Ünlü isimler uyuşturucu soruşturması nedeniyle adliyeye sevk edildi

26.03.2026 10:03:00
Aralarında Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan ve Burak Elmas'ın da olduğu uyuşturucu kapsamında dün gözaltına alınan ünlü isimler, bugün sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Kulübü eski Başkanı Burak Elmas, eski manken ve sunucu Güzide Duran, model Didem Soydan, iş insanı Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı'nın da aralarında olduğu 14 kişi dün gece geç saatlerde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ünlü isimler, daha sonra Adli Tıp Kurumu'na getirilerek burada kan ve saç örnekleri verdi. Adli Tıp Kurumu'nun ardından da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ünlü isimler, sağlık kontrollerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

  • Fikret Orman
  • Güzide Aksoy (Güzide Duran)
  • Hakan Sabancı
  • Kerim Sabancı
  • Burak Elmas
  • Sezgin Köysüren
  • Ferhat Aydın
  • Lütfiye Tuğçe Özbudak
  • Koray Serenli
  • Onur Bükçü
  • İsmail Behram Perinçekli
  • Didem Soydan
  • Onur Talay
  • Mustafa Tari

Öte yandan gözaltı kararı bulunan ancak yurt dışında olan oyuncu Hande Erçel ve Kaan Mellart hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Son Dakika... Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isim gözaltına alındı!
Son Dakika... Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isim gözaltına alındı! Ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında Fikret Orman, Güzide Duran, Hakan ve Kerim Sabancı, Didem Soydan ile Burak Elmas'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Hande Erçel'in yurt dışında olduğu öğrenildi.
Ünlü isimlere dev uyuşturucu operasyonu... Hande Erçel hakkında yakalama kararı!
Ünlü isimlere dev uyuşturucu operasyonu... Hande Erçel hakkında yakalama kararı! İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında, aralarında ünlü iş insanları ve sanatçıların da bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt dışında olduğu belirlenen oyuncu Hande Erçel hakkında operasyon kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.
Ünlü şarkıcı Hande Yener'den 'Erol Köse' paylaşımı!
Ünlü şarkıcı Hande Yener'den 'Erol Köse' paylaşımı! Sarıyer’de oturduğu binanın 16. katından düşerek yaşamını yitiren Erol Köse için sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı Hande Yener, "Keşke böyle olmasaydı demekten başka bir söz bulmak zor. Maalesef ki olan biten her şey çok üzücü..." dedi.