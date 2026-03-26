Aralarında Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan da var: Ünlü isimler uyuşturucu soruşturması nedeniyle adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Kulübü eski Başkanı Burak Elmas, eski manken ve sunucu Güzide Duran, model Didem Soydan, iş insanı Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı'nın da aralarında olduğu 14 kişi dün gece geç saatlerde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ünlü isimler, daha sonra Adli Tıp Kurumu'na getirilerek burada kan ve saç örnekleri verdi. Adli Tıp Kurumu'nun ardından da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ünlü isimler, sağlık kontrollerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Fikret Orman

Güzide Aksoy (Güzide Duran)

Hakan Sabancı

Kerim Sabancı

Burak Elmas

Sezgin Köysüren

Ferhat Aydın

Lütfiye Tuğçe Özbudak

Koray Serenli

Onur Bükçü

İsmail Behram Perinçekli

Didem Soydan

Onur Talay

Mustafa Tari

Öte yandan gözaltı kararı bulunan ancak yurt dışında olan oyuncu Hande Erçel ve Kaan Mellart hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.