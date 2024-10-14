Aralarında gerginlik olduğu iddia ediliyordu: Erdal Beşikçioğlu’ndan ‘Mansur Yavaş’ açıklaması

Yayınlanma: 14.10.2024 - 18:29

Güncelleme: 14.10.2024 - 18:29

T24'ün haberine göre, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Belediye Meclisi, ağustos ayı sonunda, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın eski danışmanın da olduğu Etimesgut Belediyespor'un yeni yönetiminden kulübün belediyeye devrini istedi.

Yönetim de kulübü devretmek için, göreve geldikten sonra 1 ayda harcadıkları öne sürülen 75 milyon lira ödenmesini isteyince belediyenin kulübe sağladığı tüm imkânlar geri çekildi.

"ÖYLE BİR GERGİNLİK HİÇ OLMADI"

Yaşanan krizin ardından, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'la aralarında, 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmesiyle başlayan bir gerginlik olduğuna dair iddialara cevap verdi. Beşikçioğlu, "Öyle bir gerginlik hiç olmadı, olmaz da olmayacaktır da. Mansur Yavaş, Ankara'nın abisidir, bizim abimizdir, abi ne derse kardeş onu yapar" dedi.