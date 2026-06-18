Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aralarında Kenan Doğulu ve Enis Arıkan da var... Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 8 kişinin test sonucu pozitif çıktı

Aralarında Kenan Doğulu ve Enis Arıkan da var... Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 8 kişinin test sonucu pozitif çıktı

18.06.2026 17:41:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Aralarında Kenan Doğulu ve Enis Arıkan da var... Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 8 kişinin test sonucu pozitif çıktı

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında örnekleri alınan Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in test sonuçları pozitif çıktı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, manken Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na getirilerek kan ve saç örneği verdi.

TEST SONUCU

Soruşturma kapsamında örnekleri alınan bazı ünlü isimlerin test sonucu bugün çıktı.

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlü isimler:

  1. Ali Efe Bezci
  2. Berdan Mardini
  3. Enis Arıkan
  4. Kenan Doğulu
  5. Oğuzhan Beker
  6. Ozan Doğulu
  7. Tolga Çam
  8. Yaşar İpek

NE OLMUŞTU?

Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 9'u tutuklanırken; Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de aralarında bulunduğu 16 isim adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. 

HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ?

Ünlü isimlere "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlamaları yöneltilmişti.

Operasyonda, bazı adres ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve içme aparatı ele geçirildiği öne sürülmüştü.

İlgili Konular: #uyuşturucu #Test #ünlü

İlgili Haberler

Kayseri merkezli 6 ilde 'uyuşturucu' operasyonu: 221 gözaltı
Kayseri merkezli 6 ilde 'uyuşturucu' operasyonu: 221 gözaltı İçişleri Bakanlığı, Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
5 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
5 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var İstanbul merkezli 5 ilde organize şekilde uyuşturucu madde imal ederek dağıtımını yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz... Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni gelişme: 9 kişi tutuklandı
Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz... Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni gelişme: 9 kişi tutuklandı Son dakika haberi... Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında da 9 kişi tutuklandı.