Aralarında Kenan Doğulu ve Enis Arıkan da var... Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 8 kişinin test sonucu pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, manken Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na getirilerek kan ve saç örneği verdi.

TEST SONUCU

Soruşturma kapsamında örnekleri alınan bazı ünlü isimlerin test sonucu bugün çıktı.

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlü isimler:

Ali Efe Bezci Berdan Mardini Enis Arıkan Kenan Doğulu Oğuzhan Beker Ozan Doğulu Tolga Çam Yaşar İpek

NE OLMUŞTU?

Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 9'u tutuklanırken; Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de aralarında bulunduğu 16 isim adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ?

Ünlü isimlere "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlamaları yöneltilmişti.

Operasyonda, bazı adres ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve içme aparatı ele geçirildiği öne sürülmüştü.