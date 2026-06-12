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5 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

5 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

12.06.2026 11:01:00
Güncellenme:
DHA
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5 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

İstanbul merkezli 5 ilde organize şekilde uyuşturucu madde imal ederek dağıtımını yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde organize şekilde uyuşturucu madde imal ederek dağıtımını yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon; İstanbul’da Ümraniye, Bayrampaşa, Fatih, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Sultangazi ve Bağcılar ilçeleri ile Sakarya, Sivas, Ağrı, Bingöl ve Van’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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