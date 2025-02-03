Aralarında Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak da var: 7 kişi hakkında 'Sarallar' tutuklaması

İstanbul'da "Sarallar" adlı suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına yardım ve yataklık etmekten Edirne'de görevli bir 3. sınıf emniyet müdürü ve ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Aralarında Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak da var: 7 kişi hakkında 'Sarallar' tutuklaması
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 20:25

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma çerçevesinde Sarallar suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlenmiş, hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına yardım eden Ener Aktaş ve Kenan Koçak ile 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve Komiser V.G. ile polis memurları O.B. ve A.Y., Gümrük Muhafaza Memuru B.A. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında ‘suçluyu kayırma', ‘göçmen kaçakçılığı ve silahlı suç örgütüne yardım etme' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.


Etiketler: #Kenan Koçak #Sarallar #tutuklama

İlgili Haberler

Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın ifadesi ortaya çıktı

Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın ifadesi ortaya çıktı
Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak kimdir, ne iş yapıyor? Kenan Koçak neden gözaltına alındı?

Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak kimdir, ne iş yapıyor? Kenan Koçak neden gözaltına alındı?
Sarallar suç örgütü üyesi kaçtı: Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ve Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt gözaltında!

Sarallar suç örgütü üyesi kaçtı: Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ve Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt gözaltında!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler