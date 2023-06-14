Aralarında zabıta müdürü de var: Çocuğa istismarda bulunanlara hapis cezası

Yayınlanma: 14.06.2023 - 15:14

Güncelleme: 14.06.2023 - 15:14

13 Eylül 2020 yılında Iğdır’ın Aralık ilçesinde 12 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki Onay Toksöz, yakından geçen U. C. O. ve E. M.,’nin ihbarı ile gözaltına alındı.

Aralık İlçe Emniyet Müdürlüğünün başlattığı soruşturma çerçevesinde çocuğun devlet koruması altına alınarak pedagog gözetiminde ifadesi alındı. Çocuk verdiği ifadede Aralık Belediyesi’nde zabıta müdürü olan 52 yaşındaki Murat Güzelkaya ve işçi olan 37 yaşındaki İsa Güzelkaya’nın da kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ifade etti.

İfade üzerine zabıta müdürü Murat Güzelkaya ve belediyede işçisi olan İsa Güzelkaya da gözaltına alındı. Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk davada Onay Toksöz’ün tutuklu olarak yargılanmasına karar verilirken Murat Güzelkaya ve İsa Güzelkaya’nın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesine giden karar mahkeme tarafından bozuldu.

CEZALARI BELLİ OLDU

“Cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları yönüyle” 5 Mayıs 2023 tarihinde Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava yeniden görüldü. Görülen davada tutuklu yargılanan Onay Toksöz’e “Cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları yönüyle” 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilirken tutuksuz yargılanan Murat Güzelkaya ve İsa Güzelkaya’ya da ayrı ayrı “Cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları yönüyle” 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

GEÇEN SÜREDE GÖREVLERİNDEN BİLE UZAKLAŞTIRILMAMIŞLAR

Olayın yaşanmasından geçen 3 yıl içinde Aralık Belediyesinde zabıta müdürü olarak görev yapan Murat Güzelkaya ile belediye işçisi olan İsa Güzelkaya’nın görevden uzaklaştırılmadığı, belediyedeki işlerine devam ederek maaş aldıkları öğrenilirken; zabıta müdürü Murat Güzelkaya’nın kısa süre önce belediye tarafından emekli edildiği iddia edildi.