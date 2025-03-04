Arama devam ediyor: 2 gündür kayıp kadının son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da, arkadaşlarına Belgrad Ormanı’na gideceğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Ece Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı.

Arama devam ediyor: 2 gündür kayıp kadının son görüntüleri ortaya çıktı
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İHA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 18:52

Alınan bilgiye göre, 2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden Belgrad Ormanlarına gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Güler’den (36) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, Belgrad Ormanı’nda kaybolduğu sanılan genç kadını arama çalışmaları başlatılmıştı.

AFAD, AKUT ve Ümraniye ile Sarıyer Belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları çok yönlü olarak devam ederken, Güler’in son görüntülerine ulaşıldı.

Arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı çalışmalar aralıksız devam ederken, Ece Gürel’in evden çıktığı ana ait son görüntülerine ulaşıldı.

Ece Gürel’le ilgili son görüntülerinde, sırt çantası ile birlikte evden çıktığı ve bir süre sonra da gözden uzaklaştığı görülüyor.


Etiketler: #İstanbul #kayıp #Kadın

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