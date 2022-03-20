Aramalarda dikkat çeken artış: 'Böbrek' ilanları trendlerde
Artan yoksulluk insanları artık başka yollar denemeye zorluyor. ‘Böbreğimi satmak istiyorum’ ifadesini aratanların oranı son bir yılda yüzde 400 arttı. İşsizlik maaşıyla ilgili ifadelerde ise yüzde 5 bin artış yaşandı.
Ülkedeki yoksulluk insanları artık farklı yöntemler bulmaya itiyor. Bu durum internet verilerine de yansıyor. Daha önce defalarca gündem olan internetten böbrek satmak isteyenlerin verdiği ilanlar Google trendlerinde de görüldü.
BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, trendlere göre ‘böbreğimi satmak istiyorum’ ifadesini aratanların oranı son bir yıl içinde tam yüzde 400 arttı. Bu ifadenin en çok üç büyük kentte aratılması ise dikkat çekti. "Böbreğimi satmak istiyorum" ifadesi en çok İzmir’de aratılırken onu İstanbul ve Ankara takip etti.
Daha önce de böbreğini satmak isteyen kişiler internete ilanlar vermişti. Samsun’da bir kişi böbreğini satmak isteyince gözaltına alınmıştı. İstanbul Sultangazi’de ise bir kişi otobüs duraklarına ve çevresine satılık böbrek ilanı asılmıştı. Söz konusu ilanda "Acil satılık böbrek ve 0- negatif. Maddi zorluklar ve borçtan dolayı tek böbreğim satılıktır. Tüm tahlillerim yeni yapıldı" denilmişti. İzmir’in Bornova ilçesinde bir yurttaş, böbreğini ‘acil’ olarak satışa çıkarmıştı. Büyükpark’ta bulunan bir ağaca telefon numarasıyla birlikte ‘acil satılık böbrek’ ilanı asan kişi, gerekçe olarak bankadan aldığı krediyi ödeyememesini göstermişti.
Google trendlerde yine işsizlik ve yoksullukla ilgili ifadeler de en çok aratılan konular arasında yer aldı. İşsizlik maaşıyla ilgili şu ifadelerin aratılması son bir yılda yüzde 5 bin arttı.
İşsizlik maaşıyla ilgili aratılması yüzde beş bini geçen ifadeler şöyle:
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Yine yoksulluk ve açlıkla ilgili ifadelerde ciddi bir atış oldu. Trendler’de yoksulluk ve açlıkla ilgili ifadeler ve artış oranları şöyle:
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- Açlık sınırı 2022 yüzde 5 bin
- Türkiye yoksulluk sınırı 2022 yüzde 5 bin
- TÜİK yoksulluk sınırı 2021 yüzde 2 bin 50
- Açlık sınırı Türkiye 2021 yüzde 750
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- Derin Yoksulluk Ağı yüzde 190
- Yoksulluk nafakası ne kadar yüzde 90
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