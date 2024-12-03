Aramızda dolaşıyormuş! İstanbul'da polise bıçak çeken şahsın IŞİD üyesi olduğu ortaya çıktı

İstanbul Bahçelievler’de polise bıçak çeken şahsın terör örgütü IŞİD'e üye olmaktan aramasının bulunduğu ortaya çıktı.

Aramızda dolaşıyormuş! İstanbul'da polise bıçak çeken şahsın IŞİD üyesi olduğu ortaya çıktı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 17:15

Bahçelievler Şirinevler’de bölgede devriye gezen polis ekipleri, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir şahısın durumundan şüphelenmişti. Elinde bir poşet taşıyan şahsı durdurmak isteyen polis, harekete geçmişti.

Polisin dur ihtarına uymayan şahıs ise kaçmaya başlamış ve E-5 Karayoluna çıkan şahıs, kendisini kovalayan polise bıçak çekmişti.

Polis, şüpheli şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirmişti. Polis ekipleri şahsın taşıdığı poşette incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda çakmak tüpüne bağlı pürmüz, çok sayıda torpil, alüminyüm folyoya sarılı nevi olmayan materyal ve bıçak ele geçirildi.

AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

E.C.(47) olduğu tespit edilen şahısın adli makamlarca hakkında akıl hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınması kararı verildiği tespit edildi.

Öte yandan şahsın IŞİD terör örgütü üyeliğinden aranmasının bulunduğu öğrenildi.


Etiketler: #IŞİD #Şirinevler

İlgili Haberler

Suriye'de neler oluyor? Cihatçı gruplar Halep Kalesi'ne ulaştı

Suriye'de neler oluyor? Cihatçı gruplar Halep Kalesi'ne ulaştı
HTŞ öncülüğünde cihatçı gruplar Halep'in orta kesimlerine ulaştı

HTŞ öncülüğünde cihatçı gruplar Halep'in orta kesimlerine ulaştı
Sınır dışı edilecekti: Cihatçı liderin serbest bırakıldığı ortaya çıktı!

Sınır dışı edilecekti: Cihatçı liderin serbest bırakıldığı ortaya çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler