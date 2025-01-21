Aranan 6 şüpheli hamam çıkışı yakalandı
Samsun'un Havza ilçesinde polis tarafından aranan 6 şüpheli, hamam çıkışı yakalanıp, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Kasten yaralama’ gibi suçlardan toplamda 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü E.K. (27), ‘Basit yaralama’ suçundan ifadeye yönelik aranması olan B.A. (25) ile D.S. (30), K.S.F. (28), Ç.Ş.T. (31) ve İ.H.E. (26) hamam çıkışı yakalandı.
Şüphelilerin araçlarında ve üzerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 15 tabanca fişeği ve 18 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında ayrıca ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’ ve ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.
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