Aranan uyuşturucu aracın sigorta kutusunda bulundu!
Afyonkarahisar’da polisin şüphe üzerine durdurarak emniyete götürüp arama yaptığı otomobilin sigorta kutusunda 140 gram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Kent girişinde yol uygulaması yapan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri bir SUV aracı durdurdu.
Ardından araçta bulunan şahısların şüpheli hareketlerde bulunduklarını fark eden ekipler, aracı emniyete götürerek arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada; aracın sigorta kutusunda 140 gram uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayın ardından gözaltına alınan C.K. ve O.K., adlı şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #afyonkarahisar #araç #uyuşturucu #yol uygulaması
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkıştı
- Birleşik Metal-İş'te silahlı saldırı!
- AKP seçim için 'uygun tarih' verdi
- 2 tahliye, 15 sanık hakkında iddianame!
- Şube başkanı hayatını kaybetti
- Ünlü marka ifşa oldu! Bakanlık affetmedi
- Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a sert tepki!
- CHP'den açıklama geldi!
- Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı!