Aranan uyuşturucu aracın sigorta kutusunda bulundu!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 11:33

Güncelleme: 18.02.2025 - 13:00

Kent girişinde yol uygulaması yapan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri bir SUV aracı durdurdu.

Ardından araçta bulunan şahısların şüpheli hareketlerde bulunduklarını fark eden ekipler, aracı emniyete götürerek arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada; aracın sigorta kutusunda 140 gram uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan C.K. ve O.K., adlı şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.